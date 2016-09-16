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Спорт
Футбол
15 сентября 16, 11:13
Зинедин Зидан: Продолжали биться до самого конца
Зидан
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Тренер "Реала" Зинедин Зидан - о победе над "Спортингом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над лиссабонским "Спортингом" в стартовом матче Лиги Чемпионов.

"Мы продолжали биться до самого конца, мы не сдавались. Мы встретили яростное сопротивление, но мои игроки были потрясающими, они безумно старались и были за это вознаграждены.

Это "Реал", и мы знаем, что всегда можем все изменить в течение одной минуты. После пропущенного гола мы заиграли лучше и в итоге добились своего", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура группового раунда Лиги Чемпионов "Реал" на последних минутах одержал волевую победу над "Спортингом" со счетом 2:1.
UA-Football
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