Зинедин Зидан: Продолжали биться до самого конца

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над лиссабонским "Спортингом" в стартовом матче Лиги Чемпионов.

"Мы продолжали биться до самого конца, мы не сдавались. Мы встретили яростное сопротивление, но мои игроки были потрясающими, они безумно старались и были за это вознаграждены.

Это "Реал", и мы знаем, что всегда можем все изменить в течение одной минуты. После пропущенного гола мы заиграли лучше и в итоге добились своего", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура группового раунда Лиги Чемпионов "Реал" на последних минутах одержал волевую победу над "Спортингом" со счетом 2:1.