Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Спорт
Футбол
15 сентября 16, 10:54
Раньери: Забили быстрый гол, и это придало нам уверенности
раньери
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тренер "Лестера" Клаудио Раньери - о победе над "Брюгге"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился мыслями по поводу победы над "Брюгге" в стартовом матче Лиги Чемпионов.

"Лестер" добыл важную победу после поражения от "Ливерпуля". Мы забили быстрый гол, и это придало нам уверенности.

"Брюгге" хорошо работал с мячом, но мы контролировали ход матча и смогли извлечь из этого пользу. Возможно, мы удивили соперника в начале встречи.

Я сказал своим игрокам, что, когда вы слышите гимн Лиги Чемпионов, он заряжает вас и заставляет бороться", - приводит слова Раньери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура группового раунда Лиги Чемпионов "Лестер" одержал победу над "Брюгге" со счетом 3:0.
UA-Football
Ещё по теме:
Лестер подпишет новый контракт с Раньери
Раньери продлил контракт с "Лестером"
Раньери: Я еще раз говорю, что Лестер - аутсайдер
Реакция СМИ на жеребьевку Лиги чемпионов УЕФА
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Григорий Суркис может лишиться своей должности в УЕФА
noimageРоман Григорчук: Андерлехт был сильнее нас
noimageМирча Луческу: В моей карьере таких матчей не было (ФОТО)
noimageПрезидент УЕФА Чеферин собрался в Крым
noimageУЕФА требует от Киева безопасности для финала ЛЧ 2018
Лента новостей
Загрузка...