Раньери: Забили быстрый гол, и это придало нам уверенности

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился мыслями по поводу победы над "Брюгге" в стартовом матче Лиги Чемпионов.

"Лестер" добыл важную победу после поражения от "Ливерпуля". Мы забили быстрый гол, и это придало нам уверенности.

"Брюгге" хорошо работал с мячом, но мы контролировали ход матча и смогли извлечь из этого пользу. Возможно, мы удивили соперника в начале встречи.

Я сказал своим игрокам, что, когда вы слышите гимн Лиги Чемпионов, он заряжает вас и заставляет бороться", - приводит слова Раньери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура группового раунда Лиги Чемпионов "Лестер" одержал победу над "Брюгге" со счетом 3:0.