Свитолина поднялась на 10-е место в Чемпионской гонке WTA
Поражение россиянки Анастасии Павлюченковой в матче с Лейлой Фернандес позволило Свитолиной в онлайн-версии Чемпионской гонке WTA переместиться на 10-е место.
Для попадания на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре украинке нужно занять в WTA Race как минимум восьмое место. На данный момент от этой строки Свитолину отделяют 270 очков.
Следующий матч в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина проведет 12 октября против Джессики Пегулы, которая в Чемпионской гонке занимает 13-е место и также ведет борьбу за путевку на Итоговый турнир.
Источник: https://www.ua-football.com/