Свитолина поднялась на 10-е место в Чемпионской гонке WTA

Поражение россиянки Анастасии Павлюченковой в матче с Лейлой Фернандес позволило Свитолиной в онлайн-версии Чемпионской гонке WTA переместиться на 10-е место.





Для попадания на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре украинке нужно занять в WTA Race как минимум восьмое место. На данный момент от этой строки Свитолину отделяют 270 очков.





Следующий матч в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина проведет 12 октября против Джессики Пегулы, которая в Чемпионской гонке занимает 13-е место и также ведет борьбу за путевку на Итоговый турнир.



