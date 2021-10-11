Ястремская вылетела с турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA в Индиан-Уэллс (США).





Во втором круге наша спортсменка уступила представительнице Испании Пауле Бадосе (№27 WTA).





Второй круг, Индиан-Уэллс





Даяна Ястремская (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 4:6, 6:2, 2:6





Матч длился 1 час 47 минут. За это время Ястремская совершила две подачи навылет, допустила десять двойных ошибок, и выиграла восемь геймов из 13 на своих подачах.



