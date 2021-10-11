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Спорт
Теннис
10 октября 21, 12:43
Ястремская вылетела с турнира в Индиан-Уэллс
Даяна Ястремская
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Украинка не вышла в третий круг.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA в Индиан-Уэллс (США).

Во втором круге наша спортсменка уступила представительнице Испании Пауле Бадосе (№27 WTA).

Второй круг, Индиан-Уэллс

Даяна Ястремская (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 4:6, 6:2, 2:6

Матч длился 1 час 47 минут. За это время Ястремская совершила две подачи навылет, допустила десять двойных ошибок, и выиграла восемь геймов из 13 на своих подачах.

Источник: https://korrespondent.net/
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