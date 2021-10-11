Ястремская вылетела с турнира в Индиан-Уэллс
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA в Индиан-Уэллс (США).
Во втором круге наша спортсменка уступила представительнице Испании Пауле Бадосе (№27 WTA).
Второй круг, Индиан-Уэллс
Даяна Ястремская (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 4:6, 6:2, 2:6
Матч длился 1 час 47 минут. За это время Ястремская совершила две подачи навылет, допустила десять двойных ошибок, и выиграла восемь геймов из 13 на своих подачах.
Источник: https://korrespondent.net/