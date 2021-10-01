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Спорт
Теннис
1 октября 21, 10:26
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Элина Свитолина
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Украинка в двух сетах одержала победу в 1/8 финала.
Первая сеяная турнира WTA в Чикаго Элина Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований.

В 1/8 финала украинская теннисистка в двух сетах одолела представительницу Румынии Елену Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час и 47 минут.

За выход в полуфинал турнира Свитолина поборется с шестой сеяной Онс Жабер из Туниса, которая ранее обыграла американку Джессику Пегулу.

WTA. Чикаго. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Елена Габриэла Русе (Румыния) - 2:0 (6:3, 6:3)

Напомним, что Свитолина стартовала на турнире в Чикаго со второго круга, где в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову.

Источник: https://korrespondent.net/
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