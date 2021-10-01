Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Первая сеяная турнира WTA в Чикаго Элина Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований.





В 1/8 финала украинская теннисистка в двух сетах одолела представительницу Румынии Елену Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час и 47 минут.





За выход в полуфинал турнира Свитолина поборется с шестой сеяной Онс Жабер из Туниса, которая ранее обыграла американку Джессику Пегулу.





WTA. Чикаго. 1/8 финала





Элина Свитолина (Украина) - Елена Габриэла Русе (Румыния) - 2:0 (6:3, 6:3)





Напомним, что Свитолина стартовала на турнире в Чикаго со второго круга, где в двух сетах обыграла американку Аманду Анисимову.



