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Теннис
8 сентября 21, 09:23
Элина Свитолина вылетела из US Open
Элина Свитолина
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Украинку вынесла 19-летняя девушка из Канады.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина неожиданно уступила 19-летней Лейле Фернандес (№ 73 WTA) в четвертьфинале US Open - 3:6, 6:3, 6:7.

Первый сет Элина отдала, второй - выиграла (можно было и сэкономить силы - ведя 5:1, закрывать партию, но в итоге 6:3). А Лейла, прощупав Свитолину, обрела уверенность и в третьей партии убежала вперед. По ходу третьего сета Свитолина проигрывала 2:5, но все-таки смогла довести его до тайбрейка, где уступила со счетом 5:7.

На счету украинки 8 эйсов и 4 выигранных брейкпоинта. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Ранее Свитолина прошла румынку Симону Халеп (6:3, 6:3), россиянку Дарью Касаткину (6:4, 6:2), испанку Ребеку Машарову (6:2, 7:5) и Ребекку Марино (6:2, 6:3).

Лучшим результатом Свитолиной на турнире остается полуфинал US Open в 2019 году.

В Нью-Йорке продолжает выступать единственная представительница Украины - Даяна Ястремская, удачно сыгравшая в миксте. В полуфинале Ястремская и ее австралийский партнер Макс Перселл сыграют с победителями матча Олмос/Аревало - Перес/Демолингер.
kp.ua
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