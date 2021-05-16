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Спорт
Теннис
15 мая 21, 21:18
Свитолина проиграла польской теннисистке
Свитолина
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Украинская спортсмена уступила польской со счетом 2:6; 5:7.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в четвертьфинале Рима чемпионке "Ролан Гарроса" Иге Свентек со счетом 2:6; 5:7. Об этом 15 мая сообщила Федерация тенниса Украины. Встреча продолжалась чуть более полутора часов. На счету Свитолиной два реализованных брейкпоинта из четырех, 13 виннеров и 16 невынужденных ошибок.

Свентек записала в свой актив пять брейков при 10 брейкпоинтах, 25 виннеров и 21 невынужденную ошибку. 

В апреле Свитолина (№5 WTA) победила Юки Найто (№169 WTA) – 2:1 (6:2; 4:6; 7:6 (7:3). Первая ракетка страны принесла сборной Украины досрочную победу над Японией со счетом 3:0.

Ранее Свитолина рассказала, что собирается замуж за теннисиста Гаэля Монфиса, но не собирается менять свою "спортивную" фамилию до конца карьеры. А насчет того, чтобы взять фамилию "в жизни", пока думает.
kp.ua
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