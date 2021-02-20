Стали известны имена финалистов теннисного Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса на престижном турнире Australian Open. Это открыло ему дорогу в финал, где он должен встретиться с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале получил победу на россиянином Асланом Карацевым.

Как сообщает NV, финал должен состояться 21 февраля.

Встреча между Джоковичем и Медведевым должна состояться ориентировочно в 10:30 по киевскому времени.

Ранее стали известны имена женского Australian Open. Там в ключевом поединке встретятся американка Дженифер Брейди и японка Наоми Осака.

Финальная встреча состоится 20 февраля и начнется примерно в 10:30 по Киеву.

Как сообщалось ранее, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) и не смогла выступить на Australian Open.