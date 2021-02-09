Свитолина обыграла Боузкову на старте Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.





В первом круге 26-летняя украинка обыграла чешку Марию Боузкову (№50 WTA).





Australian Open. Первый круг





Элина Свитолина (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:3, 7:6(5)





Сразу после жребия стало понятно, что в первом круге Свитолиной придется попотеть. Боузкова – соперница довольно неприятная, хотя и не имеет преимущества над Свитолиной в мощи ударов и подач. Но чешка не хуже двигается по корту, а ее технический арсенал разнообразен. С бойцовскими качествами тоже все хорошо, это мы помним по финалу в Монтеррее.





Начиналось все прогнозировано, Боузкова часто использовала выходы к сетке, а на приеме второй подачи пыталась очень активно давить. И если с первой угрозой удавалось кое-как справляться, то вторая – постоянно давала о себе знать. Более того, сегодня у Элины был очень низкий процент попадания в корт первой подачи. Это заставляло разыгрывать лишние очки на своей подачи, что несомненно отбирало силы и чрезмерно нагружало плечо.













Ключевыми в первом сете стали третий и четвертый геймы. Сначала Свитолина отыграла брейкпоинт оппонентки, а потом заработала тройной, а чешка сразу же подала двойную. Вообще в первом сете Боузкова частенько ошибалась, при том что в розыгрышах чувствовала себя довольно неплохо. Ошибки Свитолиной были более заметны, потому что они случались уже в выигрышном положении, но в сумме их было немного меньше. Украинке удалось защитить все свои подачи, стартовая партия была выиграна с четвертого сетбола.





В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего особых шансов выиграть чужую подачу ни у кого не наблюдалось. Настоящая мясорубка началась в восьмом гейме, который по итогу продолжался 11 с половиной минут. Свитолина не реализовала четыре геймбола, а Боузкова могла дважды делать брейк. В итоге украинка все же взяла очко, но вся дальнейшая игра пошла по сценарию вырывания победы «на зубах». Было видно, что Элина откровенно теряет силы, по сопернице это было менее заметно.













Свитолина в десятом гейме была вынуждена еще и отыгрывать сетбол, который Мария заработала в розыгрыше на 28 ударов. Конечно же, все дошло до тай-брейка. В начале Элина выиграла пару великолепных очков у сетки, но легкой прогулки не получилось, ведь подача не выручала. Но и чешка на тай-брейке не сыграла идеально, в борьбе она допускала ошибки. К счастью для нас, на этот раз все получилось, Элина выиграла в жесточайшей борьбе двух характеров, очень хорошо, что игра не затянулась на третий сет. Хотелось более уверенной победы, но как есть.





Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.





В следующем раунде Свитолина сыграет против американки Кори Гауфф (№48 WTA).











