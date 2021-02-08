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Спорт
Теннис
8 февраля 21, 16:31
Парень Свитолиной расплакался, проиграв на Australian Open
Гаэль Монфис,Свитолина
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У Гаэля Монфиса черная полоса - семь поражений подряд.

Французский теннисист Гаэль Монфис неожиданно проиграл на самом старте Australian Open 2021 и не сдержал эмоций. Дело в том, что бойфренд Элины Свитолиной проиграл седьмой раз подряд, и нервы, видимо, уже не выдерживают: Монфис не сдержал слез на послематчевой пресс-конференции.

- У меня нет уверенности, я не могу найти игру. Я плохо играю, не могу подавать, не попадаю с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот ужас закончится, но пока не получается, - пожаловался теннисист.

Монфис, который последний раз выигрывал еще до пандемии - в Дубае в феврале 2020-го - попросил журналистов не добивать его.

- Вы говорите, что я снова проиграл, но для меня это первое поражение в сезоне. Я продолжу работать, чтобы снова настал момент, когда я смогу улыбаться. Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать, - попросил он.

Что касается Элины, то первая ракетка Украины стартует в Мельбурне матчем против чешки Мари Боузковой. Ранее соперницы встречалась дважды: в 2019 году украинка проиграла на турнире в Гуанчжоу, а год назад победила в финале турнира в Монтеррее.

Для Свитолиной это девятое выступление на Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. Турнир не успел начаться, а Элина уже осталась единственной надеждой украинских болельщиков в Мельбурне, поскольку Стаховский и Костюк вылетели в первом же круге. Надеемся, слезы Монфиса не отразятся на эмоциональном состоянии Свитолиной, и она сыграет в Австралии за себя и за того (своего) парня.


Напомним, что до этого по приезду в Австралию Марта Костюк и Сергей Стаховский, на рейсах которых были обнаружены пассажиры с положительным тестом на коронавирус, вынуждены были уйти на жесткий двухнедельный карантин без права тренировок.
kp.ua
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