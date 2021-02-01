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Спорт
Теннис
1 февраля 21, 12:03
Свитолина уверенно стартовала на турнире в Австралии. видео
Свитолина
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Свитолина завершила матч подачей навылет.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче второго круга турнира серии WTA 500 Gippsland Trophy в Мельбурне в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 выиграла у Андреа Петкович. 

Об этом сообщили xsport.ua.

Украинка сделала 6 эйсов за матч и 3 раза сделала двойную ошибку. Немка же 5 раз дважды ошиблась на подаче. Третья сеянная турнира 5 раз сделала брейк, в то время как ее оппонентка лишь 2 раза отобрала гейм на чужой подаче. 

Так, Свитолина завершила матч подачей навылет.

В то же время украинка прокомментировала свою победу.

"Это был волнующий старт турнира. Я знала, что Петкович уже одержала здесь одну победу, поэтому я понимала, что должна с самого начала матча быть максимально готовой к игре. Думаю, что пара матчей, которые я провела в Абу-Даби, помогли мне сегодня сразу же войти в игру, я показала сильный старт. Я хорошо пробивала по мячу, довольно хорошо двигалась. Если подвести итоги, то я отыграла надежно весь матч и я счастлива, что оформила победу в двух сетах", - отметила теннисистка.

Видео с матча:


Стоит напомнить, что после утечки 31 января информации о сумме контракта нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что хочет уйти из клуба.
telegraf.com.ua
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