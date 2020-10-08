Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.21
USD
28.25
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Теннис
8 октября 20, 10:47
Определились все полуфиналисты Roland Garros
Roland Garros
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Roland Garros завершится 11 октября.

Испанец Рафаэль Надаль в четверг, 9 октября, сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом за выход в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

За вторую путевку поборются грек Стефанос Циципас и сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович. Новак Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

У женщин в полуфинале сыграют американка София Кенин (4-й номер посева) и чешка Петра Квитова (7-й). ​В феврале 2020 года София Кенин стала победительницей Australian Open.

За вторую путевку в финал поборются полька Ига Швентек (54-я строчка в рейтинге WTA) и аргентинка Надя Подороска (131).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Его действующий чемпион - Рафаэль Надаль. Призовой фонд турнира составляет 38 млн евро.

Напомним, что Турниры Большого шлема - четыре самых крупных ежегодных теннисных турнира:

- Открытый чемпионат Австралии; 
- Открытый чемпионат Франции; 
- Уимблдонский турнир; 
- Открытый чемпионат США.

Ранее сообщалось, что теннисный календарь ATP на 2020 год расширен на четыре турнира.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Подтвержден бой Майка Тайсона с Роем Джонсом в сентябре
Экс-нападающий "Динамо" внезапно приостановил карьеру
"Севилья" победила "Интер" и стала чемпионом. ВИДЕО
Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей