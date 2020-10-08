Определились все полуфиналисты Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль в четверг, 9 октября, сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом за выход в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

За вторую путевку поборются грек Стефанос Циципас и сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович. Новак Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

У женщин в полуфинале сыграют американка София Кенин (4-й номер посева) и чешка Петра Квитова (7-й). ​В феврале 2020 года София Кенин стала победительницей Australian Open.

За вторую путевку в финал поборются полька Ига Швентек (54-я строчка в рейтинге WTA) и аргентинка Надя Подороска (131).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Его действующий чемпион - Рафаэль Надаль. Призовой фонд турнира составляет 38 млн евро.

Напомним, что Турниры Большого шлема - четыре самых крупных ежегодных теннисных турнира:

- Открытый чемпионат Франции;

- Уимблдонский турнир;