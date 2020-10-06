Свитолина сенсационно проиграла на Ролан Гаррос аргентинке

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покидает Ролан Гаррос, без боя проиграв в 14 финале аргентинской теннисистке Наде Подорошке - 6:2, 6:4.

Напомним, в первом круге Ролан Гаррос Свитолина обыграла россиянку, Ястремская сенсационно вылетела, а у Катарины Завацкой порвались все ракетки. Во втором круге Элина в трех сетах выбила представительницу Мексики Ренату Заразуу.

Далее Свитолина записала в свой актив победы над россиянкой Александровой и француженкой Каролин Гарсиа.

Ранее Элина Свитолина выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису в 2015-м и в 2017-м, но, как и сегодня, зачехлила ракетку на этой стадии.

Свитолина в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по состоянию на лето 2020 находится на 7 месте.