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Спорт
Теннис
6 октября 20, 21:08
Свитолина сенсационно проиграла на Ролан Гаррос аргентинке
Элина Свитолина
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Элина снова вылетела в заколдованном четвертьфинале.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покидает Ролан Гаррос, без боя проиграв в 14 финале аргентинской теннисистке Наде Подорошке - 6:2, 6:4.

Напомним, в первом круге Ролан Гаррос Свитолина обыграла россиянку, Ястремская сенсационно вылетела, а у Катарины Завацкой порвались все ракетки. Во втором круге Элина в трех сетах выбила представительницу Мексики Ренату Заразуу.

Далее Свитолина записала в свой актив победы над россиянкой Александровой и француженкой Каролин Гарсиа.

Ранее Элина Свитолина выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису в 2015-м и в 2017-м, но, как и сегодня, зачехлила ракетку на этой стадии.

Свитолина в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по состоянию на лето 2020 находится на 7 месте.
kp.ua
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