Первая ракетка мира досрочно завершила сезон

"С грустью на глазах сообщаю, что я приняла тяжелое решение не выступать в Европе в 2020 году. Прошлый Ролан Гаррос стал для меня самым необыкновенным турниром в карьере. Поэтому данное решение дается мне не легко.

Есть две причины этого решения. Первая - это риски, связанные с возможным заражением COVID-19. Вторая причина - это то, что я нахожусь в неидеальной форме из-за того, что мой тренер не может присоединиться ко мне в условиях закрытых границ.

Я желаю всем игрокам и Французской федерации тенниса всего наилучшего для успешного проведения Ролан-Гаррос-2020.

Теперь я начну свою подготовку к новому сезону. Этот год стал настоящим испытанием для каждого. Здоровье моих родных и моей команды всегда будет моим высшим приоритетом. Спасибо всем болельщикам, которые продолжают поддерживать меня. Я не могу дождаться, когда снова начну радовать вас своей игрой", - написал Эшли на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с прошлогоднего Открытого чемпионата Франции.