Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.76
USD
27.84
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Теннис
9 сентября 20, 22:07
Первая ракетка мира досрочно завершила сезон
Эшли Барти
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти приняла решение не доигрывать остаток сезона.

"С грустью на глазах сообщаю, что я приняла тяжелое решение не выступать в Европе в 2020 году. Прошлый Ролан Гаррос стал для меня самым необыкновенным турниром в карьере. Поэтому данное решение дается мне не легко.

Есть две причины этого решения. Первая - это риски, связанные с возможным заражением COVID-19. Вторая причина - это то, что я нахожусь в неидеальной форме из-за того, что мой тренер не может присоединиться ко мне в условиях закрытых границ.

Я желаю всем игрокам и Французской федерации тенниса всего наилучшего для успешного проведения Ролан-Гаррос-2020.

Теперь я начну свою подготовку к новому сезону. Этот год стал настоящим испытанием для каждого. Здоровье моих родных и моей команды всегда будет моим высшим приоритетом. Спасибо всем болельщикам, которые продолжают поддерживать меня. Я не могу дождаться, когда снова начну радовать вас своей игрой", - написал Эшли на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с прошлогоднего Открытого чемпионата Франции.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Барти: казалось, что я могла победить Татишвили
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей