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Спорт
Теннис
28 января 20, 10:11
Australian Open: украинка проиграла в турнире американке
Любовь Костенко
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Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open

Украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open. Об этом сообщает sport.ua.

Турнир проходит в Мельбурне, а соперницей Костенко была Коди Вон Хон-йи из Гонконга. Матч завершился в трех сетах и длился 1 час и 35 минут.

Australian Open 2020

Девушки. 1/16 финала

Любовь Костенко (Украина) - Коди Вон Хон-йи (Гонконг) [16] - 3:6, 6:3, 1:6

Кто такая Любовь Костенко?

Костенко - украинская теннисистка. Вырвала победу на юниорских "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне". В 2019 выиграла четыре турнира ITF Juniors.

Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
Podrobnosti
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