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Спорт
Теннис
23 января 20, 22:30
Лучший удар: Свитолина поразила Australian Open: видео
Свитолина
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"Вероятно лучший удар в моей жизни", - написала спортсменка в Twitter

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала эффектный дроп-шот в матче с американкой Лорен Дэвис.

"Вероятно лучший удар в моей жизни", - написала Свитолина в Twitter.

Украинка победила со счетом 6: 2, 7: 6 (8: 6).

Probably the shot of my life @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 23, 2020

Дроп-шот – это резаный укороченный удар, который ставит соперника в тупик. Удар выполняется с обратным вращением, поэтому мяч, коснувшись части поля противника близко к сетке, тут же сам перелетает обратно, спортсмен просто не успевает отбить его. Это один из самых эффектных технических приемов в теннисе. 

14 января сообщалось, что Открытый чемпионат Австралии по теннису оказался под угрозой срыва из-за качества воздуха в Мельбурне – одна из спортсменок вынуждена была прервать поединок, потому что почувствовала себя плохо.
liga.net
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