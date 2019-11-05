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Спорт
Теннис
5 ноября 19, 11:06
Свитолина заработала рекордные призовые в 2019 году
Свитолина
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По сумме призовых украинка стала пятой среди представительниц женского тура.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала рекордную сумму призовых в 2019 году.

Как сообщает tennisua.org, общая сумма призовых украинки в 2019 году составила чуть более 6 миллионов долларов.

Для сравнения - в прошлом году Свитолина заработала немногим больше 4 миллионов.

Всего же за карьеру Элина заработала более 19 миллионов долларов.

Стоит сказать, что украинка стала пятой среди представительниц женского тура по сумме призовых в 2019 году: 

1. Эшли Барти - 11 307 587 долларов; 

2. Симона Халеп - 6 942 442 долларов; 

3. Наоми Осака - 6 788 282 долларов; 

4. Бьянка Андрееску - 6 504 150 долларов; 

5. Элина Свитолина - 6 126 335 долларов. 

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина завершила сезон на шестой строчке мирового рейтинга.
bigmir.net
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