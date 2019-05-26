Украинская теннисистка выиграла турнир WTA в Страсбурге

Третья ракетка Украины 19-летняя Даяна Ястремская победила на турнире WTA серии International в Страсбурге. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

В финале украинка победила представительницу Франции Каролин Гарсию в трех сетах 6:4, 5:7, 7:6.

"Даяна Ястремская в своем третьем по карьеру финале WTA встретилась с четвертой сеяной Каролин Гарсия, на счету были победы над Элина Свитолина и Мартой Костюк (в четвертьфинале этого Страсбурга). Одесситка выиграла предыдущие два финала, а сегодня продолжила свою абсолютную победную серию - 6: 4; 5: 7; 7: 6 (7: 3)", - отмечается в сообщении.

Во втором сете украинка вела - 5: 3, подавала на матч при счете - 5: 4. "Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет - 7: 5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болей на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела безупречно - 7: 6 (7: 3). Третий финал в карьере, третий титул", - уточняется в сообщении.

Ястремская, являющаяся 42-й ракеткой мира, получит $43 тысячи из призового фонда турнира.

21 марта 2019 года Ястремская победила россиянку Екатерину Александрову (номер 57 мирового рейтинга WTA) в первом круге престижного турнире WTA категории Premier Mandatory в Майами (США) со счетом 2:0.