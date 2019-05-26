Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.45
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Теннис
25 мая 19, 21:27
Украинская теннисистка выиграла турнир WTA в Страсбурге
Даяна Ястремская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Даяна Ястремская получила третий титул

Третья ракетка Украины 19-летняя Даяна Ястремская победила на турнире WTA серии International в Страсбурге. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

В финале украинка победила представительницу Франции Каролин Гарсию в трех сетах 6:4, 5:7, 7:6.

"Даяна Ястремская в своем третьем по карьеру финале WTA встретилась с четвертой сеяной Каролин Гарсия, на счету были победы над Элина Свитолина и Мартой Костюк (в четвертьфинале этого Страсбурга). Одесситка выиграла предыдущие два финала, а сегодня продолжила свою абсолютную победную серию - 6: 4; 5: 7; 7: 6 (7: 3)", - отмечается в сообщении.

Во втором сете украинка вела - 5: 3, подавала на матч при счете - 5: 4. "Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет - 7: 5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болей на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела безупречно - 7: 6 (7: 3). Третий финал в карьере, третий титул", - уточняется в сообщении.

Ястремская, являющаяся 42-й ракеткой мира, получит $43 тысячи из призового фонда турнира.

21 марта 2019 года Ястремская победила россиянку Екатерину Александрову (номер 57 мирового рейтинга WTA) в первом круге престижного турнире WTA категории Premier Mandatory в Майами (США) со счетом 2:0.
liga.net
Ещё по теме:
Савранская одержала победу на турнире WTA
На турнире WTA Корытцева выиграла у Савчук
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей