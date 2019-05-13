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Спорт
Теннис
13 мая 19, 11:13
Рейтинг WTA. Рывок Козловой и шаткая позиция Свитолиной
Свитолина
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Лучшей украинской теннисистке предстоит защита турнира в Риме

Главные теннисные соревнования минувшей недели прошли в Мадриде. Выиграла турнир прошлогодняя финалистка Кики Бертенс, которая благодаря этому успеху установила личный рекорд в рейтинге WTA. В финале она обыграла Симону Халеп, не пустив румынку на первое место в мировой классификации.

Чешка Петра Квитова, которая не смогла защитить титул 2018 года, опустилась сразу на три позиции. Элина Свитолина сохранила свое место: Плишкова потеряла очки и упала вниз, Бертенс – обогнала украинку. Но впереди у лучшей украинской теннисистки защита 900 очков на турнире в Риме.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 

 

Что касается остальных украинок, то лучше всего на турнире в Испании проявила себя Катерина Козлова. Четвертая ракетка Украины выиграла 4 матча (2 в квалификаций и 2 в основе) и поднялась на 19 позиций. К новому личному рекорду всего пять строчек.
 
Немного упала Даяна Ястремская, но впереди у нее будет много шансов вернуться в топ-40, а может даже и выше. Марта Костюк также добавила 12 позиций.
 

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке ситуация не из приятных: Свитолина опустилась на 10-е место и уже имеет солидное отставание от восьмого. Последние два турнира на грунте нужно провести удачно, иначе отобраться на Итоговый турнир будет проблематично. Лидирует здесь, как и раньше с большим отрывом, Петра Квитова.
 
Чемпионская гонка
 
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