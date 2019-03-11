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Спорт
Теннис
11 марта 19, 09:02
Свитолина выиграла матч третьего круга в Индиан-Уэллсе
Свитолина
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Элина Свитолина без проблем разобралась с Гавриловой на турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла австралийскую соперницу Дарью Гаврилову в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился уверенной победой Свитолиной в двух сетах. У Элины были некоторые проблемы с подачей в начале игры, но она быстро взяла себя в руки и приобрела уверенность, которая позволила ей победить.

По ходу встречи Свитолина совершила 1 эйс, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 8 из 17-ти брейк-пойнта. Ее соперница сделала 1 подачу навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9-ти брейк-пойнта.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:4

В следующем раунде украинка сыграет против австралийской теннисистки Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе после третьего круга.
bigmir.net
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