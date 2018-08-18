Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Аманду Анисимову и заслуженно вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Несмотря на огромную разницу в классе, американка сумела навязать Свитолиной борьбу, но так и не выиграла ни одного сета. Обе партии проходили по идентичному сценарию. Соперницы уверенно брали свою подачу, что приводило их к счету 5:4 в пользу украинки. В решающий момент Свитолина забирала подачу оппонентки, таким образом, выиграв оба сета.

Элина Свитолина – Аманда Анисимова (6:4, 6:4)

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Контавейт – Бертенс.

Напомним, что в четвертьфинал Цинциннати также вышла Леся Цуренко, которой предстоит сразиться с первой ракеткой мира Симоной Халеп.