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Спорт
Теннис
17 августа 18, 21:33
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина справилась с сопротивлением Анисимовой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Аманду Анисимову и заслуженно вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Несмотря на огромную разницу в классе, американка сумела навязать Свитолиной борьбу, но так и не выиграла ни одного сета. Обе партии проходили по идентичному сценарию. Соперницы уверенно брали свою подачу, что приводило их к счету 5:4 в пользу украинки. В решающий момент Свитолина забирала подачу оппонентки, таким образом, выиграв оба сета.

Элина Свитолина – Аманда Анисимова (6:4, 6:4)

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Контавейт – Бертенс.

Напомним, что в четвертьфинал Цинциннати также вышла Леся Цуренко, которой предстоит сразиться с первой ракеткой мира Симоной Халеп.
telegraf.com.ua
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