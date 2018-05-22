Тренер Свитолиной - о победе своей подопечной в Риме

«Элина приехала на турнир в Риме, не выступив как для себя достаточно хорошо, насколько ей бы хотелось в Штутгате и Мадриде на грунте. Поэтому мы начинали неделю с надеждой, что она выступит хорошо, но без высоких ожиданий», — цитирует Эндрю Беттлса btu.org.ua.«Элина отлично играет в защите, передвигается по корту, нам нужно найти баланс, чтобы она не была слишком пассивной, но в то же время и не шла на слишком многое».
Также он рассказал немного о характере своей подопечной.«Хотели показать, что если делать немножко больше, то можно достичь и большего успеха. Она открыта к идеям и все быстро схватывает, нам с этим повезло. В плане критики Элина всегда хочет услышать все в лицо, что нужно делать лучше».
Следующим турниром для Свитолиной станет Ролан Гаррос, где она начнет свои выступления с основной сетки турнира под четвертым посевом.