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Спорт
Теннис
22 мая 18, 11:41
Тренер Свитолиной - о победе своей подопечной в Риме
Элина Свитолина
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Элина Свитолина вчера переиграла Симону Халеп в финале Мастерса в Риме со счетом 2:0 и удержала звание чемпионки этого турнира. Ее тренер остался доволен этой победой

«Элина приехала на турнир в Риме, не выступив как для себя достаточно хорошо, насколько ей бы хотелось в Штутгате и Мадриде на грунте. Поэтому мы начинали неделю с надеждой, что она выступит хорошо, но без высоких ожиданий», — цитирует Эндрю Беттлса btu.org.ua.

«Элина отлично играет в защите, передвигается по корту, нам нужно найти баланс, чтобы она не была слишком пассивной, но в то же время и не шла на слишком многое».

Также он рассказал немного о характере своей подопечной.«Хотели показать, что если делать немножко больше, то можно достичь и большего успеха. Она открыта к идеям и все быстро схватывает, нам с этим повезло. В плане критики Элина всегда хочет услышать все в лицо, что нужно делать лучше».

Следующим турниром для Свитолиной станет Ролан Гаррос, где она начнет свои выступления с основной сетки турнира под четвертым посевом.
telegraf.com.ua
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