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Спорт
Теннис
4 января 18, 11:21
Украинец стал первой ракеткой мира в настольном теннисе
Дмитрий Овчаров
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Уроженец Киева Дмитрий Овчаров поднялся на первое место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса. Такие данные размещены на сайте ведомства.

Примечательно, что Овчаров стал вторым европейцем за последние 15 лет, возглавившим рейтинг ITTF.

Дмитрий родился в 1988 году в Киеве, но в 5-летнем возрасте переехал в Германию и с тех пор представляет эту страну.

Кстати, единственным европейцем, возглавлявшим рейтинг за последних 15 лет, был другой немец – Тимо Болл . Все остальное время на первом месте всегда были представители Китая.

Как сообщалось ранее, украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале турнира в Брисбене. Отмечается, что поединок длился 2 часа и 15 минут. В первом сете Свитолина сумела взять лишь один гейм, проиграв при этом три на своей подаче. 
URA-Inform
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