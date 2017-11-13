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Спорт
Теннис
13 ноября 17, 11:12
Украинец получил два титула победителя на теннисном турнире
Денис Милокостов
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Украинский теннисист 24-летний Денис Милокостов успешно завершил свое участие на турнире ITF в Эстонии.

Так, в финале одиночного турнира Милокостов за час справился с восьмым сеяным на турнире русским Евгением Тюрневим - 7: 6 (5), 6: 0.

Данный одиночный титул стал для уроженца Бахмута третьим в его карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее в мае Милокостов праздновал победу на домашнем 15-тысячнике в Черкассах.

Днем ранее 24-летний спортсмен вместе с представителем Беларуси Иваном Лютаревич в финале парного разряда обыграли Украинский Марата Девятьярова и Александра Игошина из России, посеянных под вторым номером - 4: 6, 6: 3, 12:10.

Таким образом, Милокостов выиграл четвертый парный титул на турнирах серии "Фьючерс" в своей карьере и второй в паре с теннисистом из Беларуси.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира. Соответствующие место она занимает в обновленном за 30 октября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
URA-Inform
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