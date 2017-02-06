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Спорт
Теннис
6 февраля 17, 13:55
Украинские теннисисты поднялись в мировом рейтинге АТР
Долгополов
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Сегодня был опубликован новый рейтинг ATP.Лидеры украинского тенниса улучшили свои позиции в мировой классификации.

Об этом сообщает сайт АТР.

В свою очередь первая ракетка "сине-желтых" Александр Долгополов поднялся на две строчки - 67-й (715 очков). Кроме того, Илья Марченко сделал аналогичный рывок +2 - 91-й (624). А Сергей Стаховский улучшил свою позицию на три ступени - 108 (555).

"Энди Маррей остался первой ракеткой мира", - говорится в сообщении.

Также отметим, что Владислав Манафов улучшил свое персональное достижение, впервые поднявшись на 339-е место. Известно, что на этой неделе А.Долгополов и И.Марченко выступят на турнирах АТР в Эквадоре и Монпелье соответственно.

Напомнима, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
URA-Inform
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