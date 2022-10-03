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Новости спорта
3 октября 22, 11:33
Мнение аналитиков:Лунин стал худшим игроком матча с Осасуной
Лунин
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Украинский голкипер не убедил своей игрой экспертов порталов SofaScore и Whoscored.
Украинский голкипер не убедил своей игрой экспертов порталов SofaScore и Whoscored.

Статистические порталы SofaScore и Whoscored не оценили дебют Андрея Лунина за Реал в новом сезоне. Напомним, рамках седьмого тура Ла Лиги Реал впервые потерял очки, сыграв вничью 1:1 с Осасуной.

Эксперты аналитических ресурсов решили, что основная вина в потере мадридцами очков лежит именно на украинском голкипере и признали его худшим игроком в составе чемпионов Испании.

SofaScore поставил украинцу - 6.4 балла. Аналогичную оценку имеет только Давид Гарсия, получивший красную карточку.

Еще меньше игра вратаря понравилась экспертам WhoScored. Они оценили перформанс лишь в 5.9 баллов.


 Оценки от WhoScored

Напомним, что Андрей Лунин сыграл первый матч в сезоне за Реал и пропустил гол от Осасуны.

 
Korrespondent
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