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3 октября 22, 11:33
Мнение аналитиков:Лунин стал худшим игроком матча с Осасуной
Статистические порталы SofaScore и Whoscored не оценили дебют Андрея Лунина за Реал в новом сезоне. Напомним, рамках седьмого тура Ла Лиги Реал впервые потерял очки, сыграв вничью 1:1 с Осасуной.
Эксперты аналитических ресурсов решили, что основная вина в потере мадридцами очков лежит именно на украинском голкипере и признали его худшим игроком в составе чемпионов Испании.
SofaScore поставил украинцу - 6.4 балла. Аналогичную оценку имеет только Давид Гарсия, получивший красную карточку.
Еще меньше игра вратаря понравилась экспертам WhoScored. Они оценили перформанс лишь в 5.9 баллов.
Оценки от WhoScored
Напомним, что Андрей Лунин сыграл первый матч в сезоне за Реал и пропустил гол от Осасуны.