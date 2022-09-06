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5 сентября 22, 23:14
Українці вперше зіграють у чвертьфіналі ЧС з волейболу
волейбол
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Українці, які не виступали на першості світу з 1998 року, коли посіли підсумкове 10-те місце, перемогли голландців у трьох сетах - 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) і вперше в історії пробилася до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України з волейболу провела у столиці Словенії Любляні поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Нідерландів.

Українці, які не виступали на першості світу з 1998 року, коли посіли підсумкове 10-те місце, перемогли у трьох сетах - 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) і вперше в історії пробилася до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Василь Тупчій (14 очок). У нідерландців найбільше пунктів набрав Тер Хорст (11).

У чвертьфіналі ЧС-2022 команда України зіграє в середу, 7 вересня, у Любляні проти словенців, які перемогли німців (3:1).

Інші поєдинки за путівку до чвертьфіналу принесли такі результати: 

Італія - Куба - 3:0,
США - Туреччина - 3:2;
Польща - Туніс - 3:0.

Ще у трьох зустрічах 1/8 фіналу зіграють Франція - Японія (5 вересня), Сербія - Аргентина та Бразилія - Іран (6 вересня).

Нагадаємо, що у червні українки виграли "бронзу" молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу.
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