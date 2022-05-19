Андрей Шевченко стал амбассадором платформы United24

Бывший главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко стал первым амбассадором украинского национального бренда United24. Об этом сообщает Офис президента.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об основании национального бренда United24, а первым амбассадором стал Шевченко.

United24 - фандрейзинговая платформа для благотворительных пожертвований в поддержку Украины во всем мире. Сделать донейт можно здесь. Среди вариантов пожертвований - оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

"Важно, что первым амбассадором бренда United24 стал украинец, которого знают по всему миру. Андрей имеет огромное доверие и авторитет, которые получил своим упорным трудом и своими спортивными достижениями. Теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству, чтобы приблизить нашу победу", – заявил Зеленский.

Первое событие в поддержку United24 состоится 8 июня – это будет благотворительный вечер-аукцион в Лондоне.

ОП сообщает, что за первую неделю работы United24 на счета Нацбанка поступило более $25 млн.