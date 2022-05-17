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16 мая 22, 19:04
РФ и Беларуси отказали в праве на трансляцию Олимпиады 2026
Олимпийские игры
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МОК отказал России и Беларуси в праве на трансляцию Олимпиад 2026 и 2028 годов

Зрители в России и Беларуси не увидят телетрансляций зимней Олимпиады 2026 года и летней Олимпиады 2028 года, сообщает российский портал Sports.ru.

Издание ссылается на пресс-релиз Международного олимпийского комитета, согласно которому Россия и Беларусь не были допущены к участию в тендере на приобретение прав на телетрансляцию Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, а потому не получили права вести такие трансляции.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Летняя Олимпиада 2028 года пройдет в американской Калифорнии в Лос-Анджелесе.

9 декабря 2019 года Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
liga.net
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