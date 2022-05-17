РФ и Беларуси отказали в праве на трансляцию Олимпиады 2026

Зрители в России и Беларуси не увидят телетрансляций зимней Олимпиады 2026 года и летней Олимпиады 2028 года, сообщает российский портал Sports.ru.

Издание ссылается на пресс-релиз Международного олимпийского комитета, согласно которому Россия и Беларусь не были допущены к участию в тендере на приобретение прав на телетрансляцию Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, а потому не получили права вести такие трансляции.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Летняя Олимпиада 2028 года пройдет в американской Калифорнии в Лос-Анджелесе.