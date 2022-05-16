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16 мая 22, 16:29
Сборная Украины стала победителем Дефлимпиады в Бразилии
Дефлимпиада
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Украинские спортсмены завоевали 138 медалей, 62 из которых – золотые

Сборная Украины завоевала на Дефлимпиаде в Бразилии первое общекомандное место, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Спортсмены выиграли 138 медалей. Это 62 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.

Украинцы соревновались за награды в 15 видах спорта, состав сборной достигал 170 спортсменов.

Дефлимпиада – это спортивные соревнования для людей с нарушением слуха.

В этом году Украина очутилась на вершине медального зачета. Это рекордный результат Украины в истории выступлений на Дефлимпиадах – как по количеству "золота", так и по общему количеству медалей.
liga.net
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