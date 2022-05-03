УЕФА отстранила Россию от еврокубков

Также аннулирована заявка РФ на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Лига наций УЕФА 2022/23

Россия не будет участвовать в группе 2 Лиги B и автоматически займет четвертое место в этой группе. Следовательно, они будут понижены в конце группового этапа и займут 16 и последнее место в Лиге B.

ЕВРО-2022 среди женщин (финальный турнир)

Россия не будет участвовать в группе C финального турнира ЕВРО-2022 среди женщин, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Ее заменит Португалия, которую Россия обыграла в плей-офф.

Европейская квалификация на ЧМ-2023 среди женщин

Россия не провела два запланированных на апрель матча в группе E (включающие Данию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Мальту и Азербайджан) из-за дисквалификации. Россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования, и все их прежние результаты считаются недействительными. Следовательно, группа E продолжит состоять из пяти команд.

2021-23 Чемпионат Европы до 21 года

Россия не сыграла свои два запланированных на март матча в группе C (включающие Испанию, Словакию, Мальту, Литву и Северную Ирландию) из-за дисквалификации. Россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования, и все ее прежние результаты считаются недействительными. Следовательно, группа C продолжит состоять из пяти команд.

Клубные турниры УЕФА-2022/23

Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига чемпионов среди женщин и Юношеская лига.

У России не будет аффилированных клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23. Следовательно, соответствующие списки допуска к мужским и женским клубным соревнованиям были скорректированы в соответствии с принципами, изложенными в соответствующих положениях о соревнованиях.

Кроме того, России будет присвоено количество коэффициентных баллов, эквивалентное наименьшему количеству, которое они заработали в любом из последних пяти сезонов, то есть 4,333 балла для коэффициента клуба мужской ассоциации и 1,750 балла – для коэффициента клуба женской ассоциации.

Женский футзал ЕВРО-2022 (финальный турнир)

Россия не будет участвовать в финальном турнире (с участием Португалии, Испании и Украины), запланированном с 1 по 3 июля в Португалии, и ее заменит Венгрия, занявшая второе место в группе 1 Основного раунда, который выиграла Россия.

ЕВРО по футзалу среди женщин-2022/23

Россия попала напрямую в группу 4 Основного раунда. Поскольку три победителя групп и лучший, занявший второе место, выйдут из предварительного раунда. Россия будет заменена в основном раунде вторым лучшим игроком, занявшим второе место в предварительном раунде.

2022/23 Лига чемпионов УЕФА по футзалу

У России не будет аффилированных клубов, участвующих в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу-2022/23.

Европейская квалификация на чемпионат мира по футзалу FIFA 2024

В жеребьевке группового этапа Основного раунда Россию заменит Норвегия, которая стала лучшей командой, занявшей третье место в предварительном раунде.

2022/23 Молодежные соревнования

Россия не будет участвовать в чемпионатах 2022/23 среди юношей до 17 лет и юношей до 19 лет. Команды, сыгранные в своей группе, сразятся друг с другом в мини-турнире с участием трех команд.

Россия не будет участвовать в чемпионатах среди девушек до 17 и до 19 лет, а в каждом соревновании будет проводиться по одному дополнительному трехкомандному мини-турниру.

Кубок регионов УЕФА-2022/23

Россия будет заменена командой, занявшей второе место в предварительном раунде в группе 1 промежуточного раунда.

ЕВРО 2028/32 Тендерная процедура

Исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение ЕВРО-2028 или ЕВРО-2032 не соответствующей статье 16.02 Положения о подаче заявок на финальные и финальные этапы УЕФА, в которой говорится, что "каждый участник тендера должен гарантировать, что его действия не могут привести к тому, что будет испорчена репутация УЕФА, финала УЕФА или финального этапа УЕФА, любого другого участника тендера (или любого сотрудника, должностного лица или представителя любого из вышеперечисленных), процедуры торгов или европейского футбола".