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Спорт
Новости спорта
29 апреля 22, 22:29
У Маріуполі загинула чемпіонка України з важкої атлетики
Аліна Перегудова
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Внаслідок ворожих обстрілів у Маріуполі загинула чемпіонка України з важкої атлетики Аліна Перегудова та її мама. 14-річна дівчина була кандидаткою до національної збірної команди України

Про це повідомило Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

Російський агресор продовжує вбивати українців у розв’язаній ним страшній війні. Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка Донеччини Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у місті Маріуполь... Разом із Аліною російські солдати вбили в Маріуполі її матір.

Торік на національному чемпіонаті серед дівчат до 17 років Аліна Перегудова виборола золоті нагороди у ваговій категорії до 40 кг.

Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України.

Нагадаємо, що у Маріуполі загинув відомий на Волині футбольний тренер Віктор Ткачук.
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