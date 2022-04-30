У Маріуполі загинула чемпіонка України з важкої атлетики

Про це повідомило Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

Російський агресор продовжує вбивати українців у розв’язаній ним страшній війні. Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка Донеччини Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у місті Маріуполь... Разом із Аліною російські солдати вбили в Маріуполі її матір.

Торік на національному чемпіонаті серед дівчат до 17 років Аліна Перегудова виборола золоті нагороди у ваговій категорії до 40 кг.

Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України.

Нагадаємо, що у Маріуполі загинув відомий на Волині футбольний тренер Віктор Ткачук.