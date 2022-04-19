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19 апреля 22, 13:34
Игры непокоренных: Украина завоевала еще два золота. ФОТО
Сергей Прядка
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На соревнованиях в Гааге Виктор Легкодух и Сергей Прядка заняли первое место в толкании ядра.

Сборная Украины продолжает завоевывать медали на Играх непокоренных в Гааге. Напомним, что в соревнованиях принимают участие бывшие и действующие военнослужащие, раненые или ставшие инвалидами на службе.

В очередной соревновательный день украинцы выиграли два золота, два серебра и одну бронзовую медаль. Украинцы Виктор Легкодух и Сергей Прядка заняли первые места в толкании ядра среди мужчин, но в разных категориях. Рустам Росул выиграл серебро.


Рустам Росул


Команда украинских лучников – в составе: Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк – в финале завоевала серебряные награды.

Анна-София Пузанова в свой день рождения получила бронзовую медаль в категории новичков в стрельбе из лука.
Korrespondent
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