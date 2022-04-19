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Спорт
Новости спорта
19 апреля 22, 13:30
Принц Гарри:Украина потеряла перед Играми 4-х членов команды
Принц Гарри
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Член королевской семьи считает невероятным и очень эмоциональным участие сборной Украины в Играх непокоренных.

Невероятным и очень эмоциональным назвал участие в Играх непокоренных сборной Украины принц Гарри.

В интервью ВВС он сообщил, что большинство членов украинской команды просто сняли форму и приехали на соревнования, а после их завершения одент ее обратно и отправятся на фронт.

Кроме того, среди украинцев есть те, кто погиб во время боевых действий.

"Это очень эмоционально думать о том, что они (представители украинской команды – ред.) запрыгнули в автобус... Перед этим они должны были принять решение, чтобы приехать и это в любом случае было тяжело.

Думаю, что люди должны знать и помнить, что подавляющее большинство украинской команды были в строю. Они сняли военную форму, надели командную и приехали сюда. И позднее снова вернутся. Это невероятно, что они здесь.

Не думаю, что эти игры могли бы быть такими, как есть без команды Украины. Они потеряли четырех членов их команды, один из них был тренером по стрельбе из лука", – сказал принц Гарри.

"The whole world is definitely behind them"

Prince Harry praises the Ukrainian team's presence at the Invictus Games as "extraordinary"

Viewers in the UK can watch Invictus games on BBC One: https://t.co/93cORevl1P pic.twitter.com/ahFDwQ0Bah

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 18, 2022

Напомним, что Игры непокоренных - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, начатые учрежденные принцем Гарри в 2014 году.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны, получившие травмы, ранения, контузии или заболевания во время выполнения боевых задач при защите родины.
Korrespondent
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