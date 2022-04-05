Суркисов обвинили в пророссийской позиции

Ультрас польской Легии жестко прошлись по бывшему и нынешнему президенту киевского Динамо Игорю и Григорию Суркисам. Nieznani Sprawcy выступили с заявлением накануне товарищеского матча между клубами, который должен состояться 12 апреля в Варшаве.





Болельщики не хотят, чтобы деньги, полученные от благотворительного матча, переводились на банковский счет братьев Суркисов.





"В последние несколько дней мы общались с фанатами Динамо, которые обращались к нам по поводу благотворительного матча. Они ценят нашу поддержку и благодарят за любую материальную помощь, которую постоянно получает воюющая Украина от нашего окружения.





Согласно предоставленным ими проверенным доказательствам и информации, владельцы Динамо, братья Суркисы, всегда были пророссийскими и сотрудничали с россиянами. Григорий Суркис был членом запрещенной в Украине пророссийской политической партии. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на заявление Суркисов о помощи украинским больницам и детским домам, никаких доказательств какой-либо поддержки нет.





В связи с вышеизложенным мы решили не участвовать в этом матче. Обращаемся к руководству Легии с просьбой перечислить доход от этого матча на счет проверенного фонда, а не на счет владельцев Динамо, пророссийских братьев Суркисов.





Людей, которые собираются на матч, просим реагировать на каждую попытку вывесить черно-красные флаги из уважения к польской истории", - говорится в заявлении ультрас.







