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5 апреля 22, 11:26
Суркисов обвинили в пророссийской позиции
Суркисы
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Болельщики польской Легии призвали не перечислять доход от матча с Динамо функционерам.
Ультрас польской Легии жестко прошлись по бывшему и нынешнему президенту киевского Динамо Игорю и Григорию Суркисам. Nieznani Sprawcy выступили с заявлением накануне товарищеского матча между клубами, который должен состояться 12 апреля в Варшаве.

Болельщики не хотят, чтобы деньги, полученные от благотворительного матча, переводились на банковский счет братьев Суркисов.

"В последние несколько дней мы общались с фанатами Динамо, которые обращались к нам по поводу благотворительного матча. Они ценят нашу поддержку и благодарят за любую материальную помощь, которую постоянно получает воюющая Украина от нашего окружения.

Согласно предоставленным ими проверенным доказательствам и информации, владельцы Динамо, братья Суркисы, всегда были пророссийскими и сотрудничали с россиянами. Григорий Суркис был членом запрещенной в Украине пророссийской политической партии. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на заявление Суркисов о помощи украинским больницам и детским домам, никаких доказательств какой-либо поддержки нет.

В связи с вышеизложенным мы решили не участвовать в этом матче. Обращаемся к руководству Легии с просьбой перечислить доход от этого матча на счет проверенного фонда, а не на счет владельцев Динамо, пророссийских братьев Суркисов.

Людей, которые собираются на матч, просим реагировать на каждую попытку вывесить черно-красные флаги из уважения к польской истории", - говорится в заявлении ультрас.

 


Источник: Корреспондент.net 
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