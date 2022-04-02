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Спорт
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2 апреля 22, 18:26
ФИФА отказался исключать Россию
ФИФА
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Инфантино считает, что с Россией можно договориться
Джанни Инфантино считает, что организация сможет выступить площадкой для переговоров.

Президент ФИФА наотрез отказался исключать Россию из организации. Отметим, что сегодня Международная федерация футбола провела конгресс, на котором решила ряд вопросов. Однако, самый интересующий всех - исключение страны-агрессорки, даже не стала рассматривать.

Главным защитником российских футболистов выступил Джанни Инфантино. Функционер, получавший из рук Путина ордена заявил, что хочет сделать ФИФА площадкой для разговора, чтобы стороны смогли добиться прекращения войны.

"Исключение РФС из ФИФА - не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой.

Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта. Исключение сборной России и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир", - заявил Инфантино.
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