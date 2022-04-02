Умер легендарный капитан Динамо

31 марта из жизни ушел Василий Юрьевич Турянчик. Легендарный защитник и капитан Динамо Киев скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Украины.





Отметим, что Василий Юрьевич был воспитанником закарпатской школы футбола и стоял у истоков расцвета столичного клуба. Он посвятил Динамо 11 лет своей жизни, представляя цвета клуба с 1959 по 1970 года.





В чемпионате СССР провел в составе клуба 308 матчей, в которых забил 12 голов. При нем Динамо в первый раз стало чемпионом СССР и сыграло первый еврокубковый матч в своей истории.





"Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке Динамо. Четыре раза становился чемпионом СССР, в том числе впервые в истории команды в 1961-м, дважды обладатель Кубка страны, участник первого еврокубкового матча Динамо против Колрейна в 1965-м.





Достижения Василия Юрьевича можно перечислять еще долго. От имени всего клуба и сообщества болельщиков Динамо Киев выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда", - сказал президент Динамо Игорь Суркис.







