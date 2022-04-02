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2 апреля 22, 18:21
Умер легендарный капитан Динамо
Турянчик
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Василий Турянчик, который стоял у истоков расцвета киевского клуба, скончался на 87 году жизни.
31 марта из жизни ушел Василий Юрьевич Турянчик. Легендарный защитник и капитан Динамо Киев скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Украины.

Отметим, что Василий Юрьевич был воспитанником закарпатской школы футбола и стоял у истоков расцвета столичного клуба. Он посвятил Динамо 11 лет своей жизни, представляя цвета клуба с 1959 по 1970 года.

В чемпионате СССР провел в составе клуба 308 матчей, в которых забил 12 голов. При нем Динамо в первый раз стало чемпионом СССР и сыграло первый еврокубковый матч в своей истории.

"Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке Динамо. Четыре раза становился чемпионом СССР, в том числе впервые в истории команды в 1961-м, дважды обладатель Кубка страны, участник первого еврокубкового матча Динамо против Колрейна в 1965-м.

Достижения Василия Юрьевича можно перечислять еще долго. От имени всего клуба и сообщества болельщиков Динамо Киев выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда", - сказал президент Динамо Игорь Суркис.
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