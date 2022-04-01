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Спорт
Новости спорта
1 апреля 22, 12:40
Українки завоювали дві медалі на першості Європи з боротьби
Олександра Хоменець
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На чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Будапешті, дві українки вибороли нагороди. 19-річна спортсменка з Трускавця Олександра Хоменець здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг.

На чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Будапешті, дві українки вибороли нагороди. Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

19-річна спортсменка з Трускавця Олександра Хоменець здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг. У поєдинку за "золото" Олександра боролася з чинною чемпіонкою світу та Європи U23 22-річною румункою Андреа Беатріс Аною з Румунії, і, на жаль, поступилася (5:7).

Алла Бєлінська з Херсону завоювала "бронзу" у ваговій категорії 68 кг. Українка впевнено здолала чешку у поєдинку за третє місце.

Алла Бєлінська
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