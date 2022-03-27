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Спорт
Новости спорта
26 марта 22, 22:55
ВИДЕО. Украинские фигуристы разорвали зал со слезами на глаз
Александра Назарова Максим Никитин
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Тем не менее, выступление украинцев стало самым ярким событием дня.
Вчера на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье украинский дуэт Александра Назарова/Максим Никитин показали 16-й результат в ритм-танце, после чего снялись с турнира.

Тем не менее, выступление украинцев стало самым ярким событием дня. Они выступали под хит Джамалы «1944» и песню «Ой у лузі червона калина». Назарова и Никитин получили огромную порцию поддержки с трибун, в том числе с огромным количеством украинской символики.

Сама Назарова с трудом сдерживала слезы:


источник: sport.ua
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