Защитник Украины Ломаченко отказался от боя с Камбососом

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с австралийцев Джорджем Камбососом-младшим, запланированным на 5 июня в Мельбурне, чтобы остаться и защищать Украину. Об этом заявил промоутер Лу ДиБелла телеканалу ESPN.

Василий Ломаченко является членом батальона территориальной обороны родной Одесской области. Несмотря на запрет выезда из Украины мужчин от 18 до 60 лет, исключение сделали для топ-атлетов, которые представляют страну на мировой арене.

Двукратный олимпийский чемпион решил остаться в Украине со своей семьей во время войны против России.

Напомним, что 34-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе (до 61,23 кг) по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от американца Теофимо Лопеса стало вторым в его карьере.

На профессиональном ринге Лормачкенко одержал 16 побед (11 нокаутом) и потерпел 2 поражения.

Напомним, что чемпион мра по боксу Александр Усик записался в тероборону Киевской области.