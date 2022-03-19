Россияне с белорусами остались еще и без легкой атлетики

Спортивное сообщество продолжает отстранят спортсменов из стран-агрессорок, развязавших войну в Украине. Теперь настала очередь легкоатлетов.

Генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги приняла решение отстранить Россию и Беларусь от соревнований.

В своем решении организация опиралась на рекомендации Международного олимпийского комитета.

"Рекомендация отвечает решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом World Athletics, и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Беларуси, если они будут приглашены для участия в соревнованиях", – говорится в заявлении.