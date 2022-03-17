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16 марта 22, 17:29
Призер Олимпиады в Токио вступил в ряды ВСУ
каратист Станислав Горуна
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Украинский каратист Станислав Горуна теперь будет защищать страну от захватчиков.

Украинский каратист Станислав Горуна, который завоевал бронзовую награду на последней Олимпиаде, пополнил ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от оккупационных войск Кремля.

В своем интервью CBS News спортсмен признался, что в данный момент проходит военную подготовку во Львове, хотя после авиаудара по роддому в Мариуполе хотел все бросить и отправиться на фронт. Горуна также назвал Путина символом терроризма и пообещал защищать Украину.

"Ежедневно мы проверяем, в порядке ли наши друзья и члены семей, нужно ли кому-то что-либо. Нет времени жаловаться или переосмысливать свою жизнь. Вот, как оно. Это критический момент.

У нас нет необходимой военной подготовки или опыта ведения боев. Однако, в любом случае, мы на своей земле, мы дома и готовы защищать Украину. Если понадобится, конечно, мы будем убивать. Мы будем стрелять. У нас нет никакого выбора.

Теперь Путин – это символ террористической агрессии. Насилию, которому он дал команду, нет объяснений. Он приказал своим солдатам убивать мирных людей в Украине.

И если мы не будем сопротивляться, то это только вопрос времени, когда он пойдет дальше – в Польшу, Словакию, Эстонию, Финляндию и так далее.

Сейчас мы все – настоящая нация. Мы вместе, поэтому, конечно, я горжусь своим народом", - рассказал Горуна.
Korrespondent
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