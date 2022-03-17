Призер Олимпиады в Токио вступил в ряды ВСУ

Украинский каратист Станислав Горуна, который завоевал бронзовую награду на последней Олимпиаде, пополнил ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от оккупационных войск Кремля.

В своем интервью CBS News спортсмен признался, что в данный момент проходит военную подготовку во Львове, хотя после авиаудара по роддому в Мариуполе хотел все бросить и отправиться на фронт. Горуна также назвал Путина символом терроризма и пообещал защищать Украину.

"Ежедневно мы проверяем, в порядке ли наши друзья и члены семей, нужно ли кому-то что-либо. Нет времени жаловаться или переосмысливать свою жизнь. Вот, как оно. Это критический момент.

У нас нет необходимой военной подготовки или опыта ведения боев. Однако, в любом случае, мы на своей земле, мы дома и готовы защищать Украину. Если понадобится, конечно, мы будем убивать. Мы будем стрелять. У нас нет никакого выбора.

Теперь Путин – это символ террористической агрессии. Насилию, которому он дал команду, нет объяснений. Он приказал своим солдатам убивать мирных людей в Украине.

И если мы не будем сопротивляться, то это только вопрос времени, когда он пойдет дальше – в Польшу, Словакию, Эстонию, Финляндию и так далее.

Сейчас мы все – настоящая нация. Мы вместе, поэтому, конечно, я горжусь своим народом", - рассказал Горуна.