Павелко: Сегодня мысли не о футболе, а о стране

Национальная сборная Украины по футболу не имела шансов сыграть в марте стыковой матч за право выступить на Чемпионате мира. Об этом в интервью телеканалам Футбол 1/2/3 рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, оптимальным решением было перенести поединок на июнь, и оно было принято. Кроме того, функционер поведал об огромной поддержке со стороны европейских федераций и клубов, которые в эти дни получает украинский футбол.

"Во-первых, я хочу поблагодарить Александера Чеферина, который с первой минуты начала войны, и до сегодняшнего дня с нами на связи. Он 3-4 раза в день звонит, узнаёт информацию, волнуется, уточняет как ситуация, чем можно помочь.

Сегодня мы открыли координационный центр на базе УАФ. По каждому направлению закреплены сотрудники, которые отвечают за документальные вопросы, детско-юношеский футбол, арбитров, игроков сборных, УПЛ, ПФЛ – есть все сотрудники по направлениям.

Мы попросили Александера Чеферина открыть такой же штаб в УЕФА. Он помогает нам координировать всю предложенную помощь от национальных ассоциаций и таких клубов как Ювентус, Кальяри, Бенфика и многих других. Я боюсь кого-то не упомянуть. Сейчас это большое количество клубов, которые откликнулись предоставить помощь нашим детско-юношеским командам.

Конечно же, Чеферин вместе с Джанни Инфантино, с которым я тоже каждый день на связи, очень жестко приняли решение по стране-агрессору и помогают сегодня с гуманитарной помощью.

По поводу сборной, все понимают, что сыграть в марте сейчас – невозможно. Матч перенесен на июнь. Никто не может сказать, как ситуация будет развиваться дальше. Мы понимаем, что наши болельщики хотели бы, чтобы наша сборная подошла в наилучшем состоянии к этим матчам. Сегодня наши мысли, к сожалению, не о футболе, а о стране, человеческих жизнях.

Мы уверены, что эта война обязательно закончится, мы каждый день приближаемся к нашей победе. Я уверен, что наши игроки после войны обязательно подарят нашим болельщикам лучшую эмоцию своей игрой и попаданием на ЧМ. Мы сделаем все, чтобы наша команда подготовилась, выступила как можно удачнее и сделала долгожданный подарок болельщикам. И УЕФА, и ФИФА нас в этом поддерживают, помогают нам, чтоб наша команда могла подготовиться и выступить как можно лучше", - рассказал Павелко.