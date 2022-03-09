Україна тріумфує на Паралімпіаді: сім медалей в перший день

В Пекіні розпочалися Паралімпійські ігри, де в перший день змагань збірна України виборола сім нагород – по три золотих та срібних, а також одну бронзову.





Українським п'єдесталом завершився біатлонний спринт серед чоловіків з порушенням зору. Паралімпійським чемпіоном став Віталій Лук'яненко, срібну нагороду виборов Олександр Казік, а третім фінішував Дмитро Суярко.





Оксана Шишкова фінішувала першою у біатлонному спринті серед жінок з порушенням зору. Вона була швидшою на 5.6 сек за німкеню Лінн Казмаєр та на пів хвилини за іншу представницю Німеччини – Леоні Вальтер. Це вже сьома медаль Оксани Шишкової у парабіатлоні на Паралімпіадах. І друге золото. Раніше, у 2018 році, вона була першою на середній дистанції.





Григорій Вовчинський був першим серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату у спринті в класі стоячи. Його перевага над суперниками склала 45 сек. Четверта медаль українця у парабіатлоні та друге золото.





Срібні нагороди вибороли Людмила Ляшенко та Тарас Радь.





За результатами першого дня Україна посідає перше місце у командному заліку.





Усі нагороди українців в перший день змагань.





Золото: Григорій Вовчинський (спринт, стоячи), Оксана Шишкова (спринт, порушення зору), Віталій Лук'яненко (спринт, порушення зору).

Срібло: Тарас Радь (спринт, сидячи), Людмила Ляшенко (спринт, стоячи), Олександр Казік (спринт, порушення зору).

Бронза: Дмитро Суярко (спринт, порушення зору).





На Паралімпіаді в Пекіні виступатимуть 20 українських параатлетів у двох видах спорту: парабіатлон та лижні гонки.





Міжнародний Паралімпійський комітет виключив зі змагань Росію та Білорусь через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.



