УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из России - СМИ

Из-за военной агрессии против Украины Россию лишат права принимать финал Лиги чемпионов. Как сообщает ESPN, УЕФА уже составил шорт-лист из арен способных заменить Санкт-Петербург.

В список входят стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

По информации журналистов, УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Россию за военное вторжение.

Вариант с проведением матча на Уэмбли организация не рассматривает. Одна из причин – в эти сроки на стадионе запланированы решающие матчи английских турниров. Кроме того, на Уэмбли пройдет финал ЛЧ в 2024 году.