Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
24 февраля 22, 10:58
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из России - СМИ
УЕФА
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Среди кандидатов - стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

Из-за военной агрессии против Украины Россию лишат права принимать финал Лиги чемпионов. Как сообщает ESPN, УЕФА уже составил шорт-лист из арен способных заменить Санкт-Петербург.

В список входят стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

По информации журналистов, УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Россию за военное вторжение.

Вариант с проведением матча на Уэмбли организация не рассматривает. Одна из причин – в эти сроки на стадионе запланированы решающие матчи английских турниров. Кроме того, на Уэмбли пройдет финал ЛЧ в 2024 году.
Korrespondent
Ещё по теме:
УЕФА назвал сборную недели ЛЧ
УЕФА перечислила 380 млн евро в офшоры Суркиса
УЕФА выбрала название для нового еврокубка
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина сохранила свою позицию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей