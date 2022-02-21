Срібна, і, на жаль, єдина. З таким результатом збірна України повертається додому з Олімпійських ігор у Пекіні.

Результат наших спортсменів, м'яко кажучи, дуже скромний. Але - очікуваний. Адже, ще до початку змагань більшість аналітиків робили ставку саме на Олександра Абраменка - найтитулованішого спортсмена у нашій збірній. Він, до речі, вже багато років тренується за кордоном.

Бо в Україні просто немає умов для занять лижною акробатикою. Ну, а тріумфували на іграх норвежці. У них 37 нагород. На другому місці - збірна Німеччини. А трійку переможців замкнув господар змагань - Китай.