Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.31
USD
28.40
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
21 февраля 22, 08:35
Збірна України повертається додому з Олімпійських ігор
Збірна України
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Результат наших спортсменів, м'яко кажучи, дуже скромний. Але - очікуваний.

Срібна, і, на жаль, єдина. З таким результатом збірна України повертається додому з Олімпійських ігор у Пекіні.

Результат наших спортсменів, м'яко кажучи, дуже скромний. Але - очікуваний. Адже, ще до початку змагань більшість аналітиків робили ставку саме на Олександра Абраменка - найтитулованішого спортсмена у нашій збірній. Він, до речі, вже багато років тренується за кордоном.

Бо в Україні просто немає умов для занять лижною акробатикою. Ну, а тріумфували на іграх норвежці. У них 37 нагород. На другому місці - збірна Німеччини. А трійку переможців замкнув господар змагань - Китай.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Бубка мечтает о спецминистерстве которое Янукович отдаст ему
Президент WBC против профессионалов в Олимпийских играх
На Олимпийские игры может поехать любой из призёров ЧР
Украина подала заявку на проведение Олимпиады-2022 во Львове
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Пекине проходит церемония закрытия зимней Олимпиады. Видео
Лента новостей