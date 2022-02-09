Результаты Олимпиады-2022 за 8 февраля

Эстер Ледецкая из Чехии продолжает переписывать историю. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой сразу в двух видах спорта – сноубординге и горнолыжном спорте. В 2022 – уже в свою копилку добавила "золото" в параллельном слаломе гиганте.

В финале чешская спортсменка соперничала с действующей чемпионкой мира Даниэлой Ульбинг из Австрии и была сильнее.

1. Эстер Ледецкая (Чехия).

2. Даниэла Ульбинг (Австрия).

3. Глория Котник (Словакия).

Украину в этом виде представляла Аннамар Данча. Правда, за пять минут до соревнований украинке сказали, что она не может выходить на старт из-за отсутствия необходимого количества негативных тестов. Данча прибыла на Игры за несколько дней до старта и сдала положительный тест. Была вынуждена находиться на изоляции, но за день до стартов получила отрицательный тест и была допущена к соревнованиям. Она финишировала на 26 месте.

Среди мужчин в параллельном слаломе гиганте триумфовал Беньямин Карл из Австрии. В финале он победил представителя Словении Тима Мастнака, опередив его на 0,82 секунды. Бронзовая награда у представителя ОКР – Виктора Уайльда.

Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022.

В Пекине дебютировала в олимпийской программе новая дисциплина фристайла – биг-эйр. Первой олимпийской чемпионкой стала 18-летняя китаянка Айлин Гу. Серебро добыла французская спортсменка Тесс Леду, а бронза – у Матильды Грэммо из Швейцарии.

Айлин Гу уже в социальных сетях прозвали "зимней принцессой" за ее эмоциональную реакцию на победу и "невероятную улыбку".

1. Айлин Гу (Китай) – 188.25 баллов.

2. Тесс Леду (Франция) – 187.50 баллов.

3. Матильда Грэмо (Швейцария) – 182.50 баллов.

Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте, и это его четвертое "золото". Три прошлых награды высшего достоинства он выиграл в 2018 году в Пхенчхане.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия)+0,26.

3. Александр Терентьев (ОКР)+1,31.

Среди украинцев лучший результат у Руслана Перехода, который стал 46-м, а Алексей Красовский – 64-й.

А вот среди женщин золото завоевала Йонна Сундлинг из Швеции. Среди украинок никто не попал в топовую пятидесятку. Марина Анцибор – 54-я, Виктория Олех – 69-я, а Валентина Каминская – 70-я.

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.09,68.

2. Майя Дальквист (Швеция)+2.88.

3. Джессика Диггинс (США) + 3,16.

В санном спорте произошло историческое событие. Немка Натали Гайзенбергер показала лучшее время по итогам четырех заездов и выиграла золотую награду. И это пятое олимпийское золото в карьере Натальи. Это рекорд для санного спорта. Кроме того, Гайзенбергер – первая в истории представительница санного спорта, получившая три золота в женских одиночках – в 2014, 2018 и 2022 году.

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3:53.45.

2. Анна Беррайтер (Германия)+0.49.

3. Татьяна Иванова (ОКР) +1.053

А вот украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецькив в финальный – четвертый – заезд не попали. Финишировали по результатам трех попытку 21-й и 22-й.

Женская сборная Канады победила на групповом этапе свою главную соперницу в борьбе за золотые награды – команду США. Матч завершился со счётом 4:2. За "кленовых" дубль оформила Брианна Дженнер, по одному забили Джейми Ли Реттрей и Мари-Филипп Пулен. В составе американок отличились Дэнни Камеранези и Алекс Карпентер.

Команда Финляндии вышла против сборной ОКС в масках, как и Канада вчера. И снова это не помешало выиграть с разгромным счетом у россиянок. Встреча завершилась со счётом 5:0. Шайбы забросили Санни Рантали, Мишель Карвинен, Энниина Нюлунд, Минномари Туоминен и Сусанни Тапани.

Все результаты матчей 8 февраля:

Канада – США – 4:2.

Швеция – Дания – 3:1.

Финляндия – ОКР – 5:0.

Япония – Чехия – 3:2.

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золото в супергиганте, ранее на этих играх праздновавшего бронзу в даунхилле.

А вот украинец Иван Ковбаснюк хотя и финишировал 32-м, но это самый лучший результат Украины за 20 лет. В 2002 году Николай Скрябин был на 29 месте. После этого украинские горнолыжники либо не попадали в 30 лучших, либо вообще не финишировали.

1. Маттиас Майер (Австрия) 1:19.94.

2. Райан Кокрейн-Сигл (США) +0.04

3. Александер Аамодт Кильде (Норвегия) +0.42

И это не сенсационное чемпионство. Ведь с самой первой игры на Олимпиаде итальянский тандем Стефанни Константини и Амоса Мозанера заявил о себе как главных претендентах на золотые награды. В финале они были сильнее Норвегии, в составе которой играют Кристиан Скаслиен и Магнус Недреготтен – 8:5. Интересно, что норвежский тандем – бронзовые призеры Игр в Пхенчхане в 2018 году, а вот итальянцы таким составом на международных турнирах самого высокого никогда не выигрывали.

В бронзовом матче команда Швеции, в составе которой Альмида де Валь и Оскар Эрриксон, обыграли дуэт из Великобритании – Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта. Встреча завершилась со счетом – 9:3.

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку, хотя допустил два промаха на огневых рубежах. Стопроцентную точность показал белорус Антон Смольский, финишировавший вторым. Норвежец Иоганнес Тингнес Бё с двумя промахами стал третьим.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который стал 18-м и трижды не попал по мишеням. Артем Прима стал 36-м, Антон Дудченко – 50-м, Богдан Цимбал – 55-м.

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) 48:47.4.

2. Антон Смольский (Беларусь) +14.8

3. Йоханнес Бьо (Норвегия) +31.1

Вторую подряд Олимпиаду на дистанции 1500 м выигрывает нидерландец Кьелд Наюс. Но в этом году кроме золота Наюс еще и отличился олимпийским рекордом, который длился 20 лет. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити самым быстрым был американец Дерек Парра, его результат – 1:43.95. В 2022 году сначала это время улучшил нидерландец Томас Крол, а уже в следующем заезде новый олимпийский результат установил Наюс – 1:43.21.

Что интересно, мировой рекорд тоже остается за Наюсом – 1:40.17.

Наюс – первый конькобежец, защитивший олимпийский титул на 1500 метров за 28 лет.

Кстати, это не первый раз на Играх в Пекине, когда друг за другом перебивают рекорд. Больше читайте тут.



