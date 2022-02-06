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Спорт
Новости спорта
5 февраля 22, 23:34
Пекин-2022: расписание Олимпиады 6 февраля
Пекин-2022
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Украинцы выступят в пяти видах спорта, но без шансов на награды.

Завтра, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов наград, а украинцы выступят в пяти видах спорта.

03:05. Керлинг. Микст. США – Чехия (десятый тур).

03:05. Керлинг. Микст. Великобритания – Китай (десятый тур).

03:37. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Короткая программа. Выступает Анастасия Шаботова.

04:24. Сноуборд. Слоупстайл (женщины). Медали.

05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (мужчины). Медали. Выступает Иван Ковбаснюк.

05:57. Фигурное катание. Командный турнир (мужчины, произвольная программа).

06:30. Сноуборд. Слоупстайл (мужчины, квалификация).

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08:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Швеция (11 тур).

08:05. Керлинг. Микст. Австралия – Швейцария (11 тур).

08:05. Керлинг. Микст. Италия – Китай (11-й тур).

08:05. Керлинг. Микст. Канада – Чехия (11 тур).

09:00. Лыжные гонки. Скиатлон 30 км (мужчины). Медали. Выступают Руслан Перехода и Алексей Красовский.

10:30. Конькобежный спорт. 5000 м (мужчины). Медали.

10:40. Хоккей. Женщины. Китай – Япония (третий тур, группа B).

12:00. Фристайл. Могул (женщины, вторая квалификация).


13:00. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины, первый раунд). Выступает Евгений Марусняк.

13:30. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, третья попытка). Выступают Антон Дукач и Андрей Мандзий.

14:00. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины). Медали.

14:05. Керлинг. Микст. Канада – Австралия (12 тур).

14:05. Керлинг. Микст. Италия – Швеция (12-й тур).

14:05. Керлинг. Микст. Швейцария – США (12-й тур).

14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Великобритания (12-й тур).

14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Медали.

15:10. Хоккей. Женщины. Швейцария – США (третий тур, группа А).

15:15. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, четвёртая попытка). Медали. Выступают Антон Дукач и Андрей Мандзий.
liga.net
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