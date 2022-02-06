Пекин-2022: расписание Олимпиады 6 февраля

Завтра, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов наград, а украинцы выступят в пяти видах спорта.
03:05. Керлинг. Микст. США – Чехия (десятый тур).
03:05. Керлинг. Микст. Великобритания – Китай (десятый тур).
03:37. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Короткая программа. Выступает Анастасия Шаботова.
04:24. Сноуборд. Слоупстайл (женщины). Медали.
05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (мужчины). Медали. Выступает Иван Ковбаснюк.
05:57. Фигурное катание. Командный турнир (мужчины, произвольная программа).
06:30. Сноуборд. Слоупстайл (мужчины, квалификация).
Олимпиада-2022. Падение, слезы, любовь – 10 фото из Олимпийских игр в Пекине за день.
08:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Швеция (11 тур).
08:05. Керлинг. Микст. Австралия – Швейцария (11 тур).
08:05. Керлинг. Микст. Италия – Китай (11-й тур).
08:05. Керлинг. Микст. Канада – Чехия (11 тур).
09:00. Лыжные гонки. Скиатлон 30 км (мужчины). Медали. Выступают Руслан Перехода и Алексей Красовский.
10:30. Конькобежный спорт. 5000 м (мужчины). Медали.
10:40. Хоккей. Женщины. Китай – Япония (третий тур, группа B).
12:00. Фристайл. Могул (женщины, вторая квалификация).
13:00. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины, первый раунд). Выступает Евгений Марусняк.
13:30. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, третья попытка). Выступают Антон Дукач и Андрей Мандзий.
14:00. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины). Медали.
14:05. Керлинг. Микст. Канада – Австралия (12 тур).
14:05. Керлинг. Микст. Италия – Швеция (12-й тур).
14:05. Керлинг. Микст. Швейцария – США (12-й тур).
14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Великобритания (12-й тур).
14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Медали.
15:10. Хоккей. Женщины. Швейцария – США (третий тур, группа А).
15:15. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, четвёртая попытка). Медали. Выступают Антон Дукач и Андрей Мандзий.