Футзал: Украина проиграла России на чемпионате Европы

В Нидерландах завершился полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу, в котором Украина проиграла России со счетом 2:3.

На второй минуте после розыгрыша углового игрок сборной России – Антон Соколов – пробил по центру ворот, после рикошета мяч залетел в сетку – 1:0 в пользу российской команды. Уже через 12 минут россияне оформили второй гол.

На 15-й минуте украинцам удалось отыграть один мяч благодаря Евгению Серому. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Третий гол Украине в падении забил Ниязов на 31-й минуте. Уже за 4 минуты Даниил Абакшин своевременно отреагировал на прострел Петра Шотурмы и оформил второй гол в ворота России. Матч закончился со счетом 2:3.







