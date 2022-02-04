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Спорт
Новости спорта
4 февраля 22, 10:29
Олимпиада-2022: Украинские фигуристы девятые в ритм-танце
Александра Назарова и Максим Никитин
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На зимних Играх в Пекине стартовали командные соревнования по фигурному катанию.

Украинская пара показала девятый результат в командных соревнованиях по фигурному катанию. Александра Назарова и Максим Никитин стали предпоследними в танцах на льду, получив за свое выступление 64.08 балла.

Напомним, в рамках командных соревнований состоится выступление мужчин (короткая программа), пар в танцах на льду (ритм-танец) и парном катании (короткая программа).

Однако, накануне коронавирусом заболел Иван Шмуратко, выступающий в мужском одиночном катании. Таким образом, он не сможет выступить в этих соревнованиях, а значит Украина получит за его выступление ноль баллов.

Следующими от Украины в командных соревнованиях выступят Голиченко София и Даренский Артем, которые покажут короткую программу в парном катании.
Korrespondent
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